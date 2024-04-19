Стивен Эй Смит: «Чего добился Кевин Дюрэнт с тех пор, как ушел от Стефа Карри?»

Теги Голден Стэйт Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Стефен Карри НБА плей-офф Кайри Ирвинг Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что наследие Кевина Дюрэнта под угрозой.

«Кевин Дюрэнт был лучшим игроком в «Голден Стэйт» и был в Топ-2 или Топ-3 сильнейших баскетболистов лиги. Но после ухода из «Уорриорз» он ни разу не проходил дальше второго раунда. Он не выигрывал титул до этого. Ушел из «Оклахомы», чтобы играть в правильный баскетбол. Но потом покинул «Голден Стэйт», чтобы играть с Кайри Ирвингом. И хотя мы не можем упрекать его за серию с «Милуоки», если бы не травма Ирвинга они вполне могли взять титул, но этого не случилось.

В прошлом году «Финикс» проиграл во втором раунде. Теперь, в серии первого раунда, если они снова вылетят, как мы будем смотреть на Дюрэнта? Это представит его не в лучшем свете. Чего ты добился с тех пор, как ушел от Стефа Карри?» – задал вопрос эксперт ESPN.

«Финикс» встретится с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф Западной конференции НБА.

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4 комментария
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Ну зато он попробовал и ни о чем не будет сожалеть. Титулы никуда не денутся. А так бы сидел в гсв и Грин постоянно бы ему напоминал кто он такой и где его место и что без него было лучше и бла бла бла.
+6
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+6
Ушёл с разрывом ахилла и не как свободный агент, а через обмен чтобы гсв смогли получить актив который потом превратили в Уигинса.
А так да... отдал здоровье ради гсв и повёлся на сказки Кайри. Две ошибки повлиявшие на его наследие.
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Вот пристал он к нему ) 🤡
Сам та чего добился )????
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Мастер из мастеров. Величайший скорер. Своё моджо продемонстрировал в ряде эпизодов в обеих сериях против Кливленда, закрыв вопросы по сериям почти в одно лицо. Стивену Эй Смиту и прочим за честь вообще иметь право обсуждать его игру в каком-то там выдуманном наследии (имхо чисто креатура Леброновского пула журналистов).
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