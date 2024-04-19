Стивен Эй Смит: «Чего добился Кевин Дюрэнт с тех пор, как ушел от Стефа Карри?»

Стивен Эй Смит считает, что наследие Кевина Дюрэнта под угрозой.

« был лучшим игроком в « » и был в Топ-2 или Топ-3 сильнейших баскетболистов лиги. Но после ухода из «Уорриорз» он ни разу не проходил дальше второго раунда. Он не выигрывал титул до этого. Ушел из «Оклахомы», чтобы играть в правильный баскетбол. Но потом покинул «Голден Стэйт», чтобы играть с . И хотя мы не можем упрекать его за серию с «Милуоки», если бы не травма Ирвинга они вполне могли взять титул, но этого не случилось.

В прошлом году «Финикс» проиграл во втором раунде. Теперь, в серии первого раунда, если они снова вылетят, как мы будем смотреть на Дюрэнта? Это представит его не в лучшем свете. Чего ты добился с тех пор, как ушел от ?» – задал вопрос эксперт ESPN.

«Финикс» встретится с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф Западной конференции .