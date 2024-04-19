Стивен Эй Смит: «Чего добился Кевин Дюрэнт с тех пор, как ушел от Стефа Карри?»
Стивен Эй Смит считает, что наследие Кевина Дюрэнта под угрозой.
«Кевин Дюрэнт был лучшим игроком в «Голден Стэйт» и был в Топ-2 или Топ-3 сильнейших баскетболистов лиги. Но после ухода из «Уорриорз» он ни разу не проходил дальше второго раунда. Он не выигрывал титул до этого. Ушел из «Оклахомы», чтобы играть в правильный баскетбол. Но потом покинул «Голден Стэйт», чтобы играть с Кайри Ирвингом. И хотя мы не можем упрекать его за серию с «Милуоки», если бы не травма Ирвинга они вполне могли взять титул, но этого не случилось.
В прошлом году «Финикс» проиграл во втором раунде. Теперь, в серии первого раунда, если они снова вылетят, как мы будем смотреть на Дюрэнта? Это представит его не в лучшем свете. Чего ты добился с тех пор, как ушел от Стефа Карри?» – задал вопрос эксперт ESPN.
«Финикс» встретится с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф Западной конференции НБА.
А так да... отдал здоровье ради гсв и повёлся на сказки Кайри. Две ошибки повлиявшие на его наследие.
Сам та чего добился )????