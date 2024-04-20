Эрик Споэльстра о победе над «Чикаго»: «Ценю то, что нельзя купить, то, что нужно заработать»

Эрик Споэльстра отдал должное «Майами» после победы над «Чикаго» (112:91).

«Хит» справились с «Буллс» в плей-ин без травмированного лидера Джимми Батлера и вышли в плей-офф на «Селтикс».

«Я ценю то, что нельзя купить, то, что нужно заработать. Мы должны были это заслужить, иного выбора не было. У нас не было рычагов влияния. Это не та ситуация, когда вы можете просто заплатить деньги и все решить. На самом деле требовалось коллективное усилие, чтобы заслужить это – и нам пришлось хорошенько потрудиться, чтобы получить то, что мы хотели.

Я благодарен за возможность выступить в плей-офф. Я благодарен этой раздевалке за такую возможность. И я думаю, что они тоже это ценят», – сказал главный тренер «Хит».