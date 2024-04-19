Донован Митчелл является объектом активного интереса со стороны нескольких команд
Контрактная ситуация Донована Митчелла является предметом внимания команд лиги.
«Ситуация с Митчеллом очень актуальна. Команды готовят активы под него. Посмотрим. Если они выйдут на «Бостон» во втором раунде, они скорее всего проиграют. И это плохой знак», – заявил источник в лиге.
По другой информации, результат выступления «Кливленда» в плей-офф окажет незначительное влияние на решения Митчелла. Многие считают, что он уже определился с планом дальнейших действий.
«Кавальерс» встретятся с «Мэджик» в первом раунде плей-офф. Защитник «Кливленда» заявил, что его задачей являются выход в финал конференции и финал НБА.
Всё-таки, для начала стоит пройти Орландо, а там отнюдь не слабые ребятки собрались.