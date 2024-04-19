Донован Митчелл является объектом активного интереса со стороны нескольких команд

Теги Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Контрактная ситуация Донована Митчелла является предметом внимания команд лиги.

«Ситуация с Митчеллом очень актуальна. Команды готовят активы под него. Посмотрим. Если они выйдут на «Бостон» во втором раунде, они скорее всего проиграют. И это плохой знак», – заявил источник в лиге.

По другой информации, результат выступления «Кливленда» в плей-офф окажет незначительное влияние на решения Митчелла. Многие считают, что он уже определился с планом дальнейших действий.

«Кавальерс» встретятся с «Мэджик» в первом раунде плей-офф. Защитник «Кливленда» заявил, что его задачей являются выход в финал конференции и финал НБА.

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5 комментариев
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Если выйдут на Бостон...
Всё-таки, для начала стоит пройти Орландо, а там отнюдь не слабые ребятки собрались.
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даёшь дуэт с Инопланетянином
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надеюсь на ГСВ или Майами, но нереально
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