Донован Митчелл: «Игроков судят по финалам конференций и финалам. На этом я и сфокусирован»

Теги Кливленд Орландо НБА НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Донован Митчелл рассказал о планах на плей-офф.

«Чтобы стать одним из лучших в истории, я должен показать себя тогда, когда это действительно что-то значит. Индивидуальный успех – это здорово. Но он должен сопровождаться командным. Это ключевой аспект моей нынешней карьеры.

Нам нужно добраться до цели любыми способами.

Игроков судят по финалам конференций и финалам. На этом я и сфокусирован. Куда я стремлюсь.

Первый раунд, второй раунд – это здорово. Нужно все делать постепенно. Но цель – играть в финале конференции и попасть в финал НБА, понимаете? Это критерий для моей оценки.

Когда ты позволяешь твоим неудачам пожирать тебя, ты просто усложняешь свою ситуацию.

Я превратил это стремление в топливо. Очень важно правильно подойти к внутренней мотивации, пару лет назад я этого не понимал», – рассказал защитник «Кавальерс».

«Кливленд» сыграет с «Орландо» в первом раунде плей-офф Восточной конференции.

Донован Митчелл ни разу не проходил дальше второй стадии.

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4 комментария
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Они все так красиво говорят перед ПО. Хотя Митчел должен понимать, что даже проходить в финал конфы через здорового Эмбиида ничего не значит на примере Т.Янга, на спортсе через пару лет все равно чокером будут называть.)))
+5
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+5
Ответ МЗ
Они все так красиво говорят перед ПО. Хотя Митчел должен понимать, что даже проходить в финал конфы через здорового Эмбиида ничего не значит на примере Т.Янга, на спортсе через пару лет все равно чокером будут называть.)))
Возможно, это связано с тем, что сам Эмбиид также ни разу не прошел дальше второго раунда? ;)
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Пора менять команду.
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