Донован Митчелл: «Игроков судят по финалам конференций и финалам. На этом я и сфокусирован»

Донован Митчелл рассказал о планах на плей-офф.

«Чтобы стать одним из лучших в истории, я должен показать себя тогда, когда это действительно что-то значит. Индивидуальный успех – это здорово. Но он должен сопровождаться командным. Это ключевой аспект моей нынешней карьеры.

Нам нужно добраться до цели любыми способами.

Игроков судят по финалам конференций и финалам. На этом я и сфокусирован. Куда я стремлюсь.

Первый раунд, второй раунд – это здорово. Нужно все делать постепенно. Но цель – играть в финале конференции и попасть в финал , понимаете? Это критерий для моей оценки.

Когда ты позволяешь твоим неудачам пожирать тебя, ты просто усложняешь свою ситуацию.

Я превратил это стремление в топливо. Очень важно правильно подойти к внутренней мотивации, пару лет назад я этого не понимал», – рассказал защитник «Кавальерс».

« » сыграет с «Орландо» в первом раунде плей-офф Восточной конференции.

ни разу не проходил дальше второй стадии.