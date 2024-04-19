Донован Митчелл: «Игроков судят по финалам конференций и финалам. На этом я и сфокусирован»
Донован Митчелл рассказал о планах на плей-офф.
«Чтобы стать одним из лучших в истории, я должен показать себя тогда, когда это действительно что-то значит. Индивидуальный успех – это здорово. Но он должен сопровождаться командным. Это ключевой аспект моей нынешней карьеры.
Нам нужно добраться до цели любыми способами.
Игроков судят по финалам конференций и финалам. На этом я и сфокусирован. Куда я стремлюсь.
Первый раунд, второй раунд – это здорово. Нужно все делать постепенно. Но цель – играть в финале конференции и попасть в финал НБА, понимаете? Это критерий для моей оценки.
Когда ты позволяешь твоим неудачам пожирать тебя, ты просто усложняешь свою ситуацию.
Я превратил это стремление в топливо. Очень важно правильно подойти к внутренней мотивации, пару лет назад я этого не понимал», – рассказал защитник «Кавальерс».
«Кливленд» сыграет с «Орландо» в первом раунде плей-офф Восточной конференции.
Донован Митчелл ни разу не проходил дальше второй стадии.