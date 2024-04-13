Донован Митчелл набрал 33 очка, «Кэвз» победили «Пэйсерс» и гарантировали себе место в плей-офф

Теги Кливленд Индиана НБА Баскетбол - видео Донован Митчелл Баскетбол

«Кавальерс» победили «Пэйсерс» и гарантировали себе место в плей-офф (129:120).

В составе «Кливленда» защитник Донован Митчелл набрал 33 очка (12 из 27 с игры), 4 подбора, 5 передач и 4 перехвата.

«Кавальерс» (48-33) точно завершат регулярку в Топ-4 и будут иметь преимущество площадки в первом раунде. «Индиана» на 6-й строчке с результатом 46-35.

Митчелл принял участие лишь в 11 матчах и набирал в среднем по 19,5 очка за игру после перерыва на Матч звезд из-за болей в левом колене и сломанного носа.

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