Донован Митчелл набрал 33 очка, «Кэвз» победили «Пэйсерс» и гарантировали себе место в плей-офф

«Кавальерс» победили «Пэйсерс» и гарантировали себе место в плей-офф (129:120).

В составе « » защитник набрал 33 очка (12 из 27 с игры), 4 подбора, 5 передач и 4 перехвата.

«Кавальерс» (48-33) точно завершат регулярку в Топ-4 и будут иметь преимущество площадки в первом раунде. « » на 6-й строчке с результатом 46-35.

Митчелл принял участие лишь в 11 матчах и набирал в среднем по 19,5 очка за игру после перерыва на Матч звезд из-за болей в левом колене и сломанного носа.