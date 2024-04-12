«Зенит» прервал сотрудничество с форвардом Адриеном Морманом по соглашению сторон

«Зенит» и Адриен Морман разорвали контракт по соглашению сторон.

«Моэрман пришел в нашу команду в январе 2023 года. Вместе с сине-бело-голубыми форвард дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ сезона-2022/23, стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова, а также завоевал Суперкубок Единой лиги.

Клуб благодарит за два сезона и желает удачи в продолжении карьеры!», – заявил « » в пресс-релизе.

Французский форвард провел 29 матчей в составе команды в сезоне-2023/24, набирая 5,7 очка, 4,4 подбора в среднем при 45,9% с игры и 28,2% трехочковых.