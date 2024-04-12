«Зенит» прервал сотрудничество с форвардом Адриеном Морманом по соглашению сторон

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Баскетбол

«Зенит» и Адриен Морман разорвали контракт по соглашению сторон.

«Моэрман пришел в нашу команду в январе 2023 года. Вместе с сине-бело-голубыми форвард дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ сезона-2022/23, стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова, а также завоевал Суперкубок Единой лиги.

Клуб благодарит Адриена Мормана за два сезона и желает удачи в продолжении карьеры!», – заявил «Зенит» в пресс-релизе.

Французский форвард провел 29 матчей в составе команды в сезоне-2023/24, набирая 5,7 очка, 4,4 подбора в среднем при 45,9% с игры и 28,2% трехочковых.

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4 комментария
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"Великий Хан" убог,как всегда.По каналу Свободный агент проскочило,что подписали контракт с Джошем Карлтоном из Дарушаффаки.Я так понимаю,Боян тоже аут.
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Спасибо и удачи в дальнейшем!
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хочется сказать невелика потеря, жаль, что прям перед началом плей-офф
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