Многие управленцы НБА считают драфт-2024 самым слабым за последнее время
В НБА сомнения относительно силы и глубины предстоящего драфта.
Как сообщает обозреватель Джефф Гудман, многие управленцы лиги со стажем считают драфт-2024 самым слабым за последнее время.
В НБА нет уверенности по поводу того, кто станет 1-м номером драфта.
Согласно недавнему прогнозу ESPN, в первой пятерке в этом году идут:
1. Заккари Рисаше («Бурк»)
2. Алекс Сарр («Перт»)
3. Донован Клинган (Коннектикут)
4. Роб Диллингем (Кентукки)
5. Никола Топич («Црвена Звезда»).
Хотя чего я, его так или иначе кто-то пикнет, хоть в этом году, хоть в следующем - чисто ради хайпа и медийности события