Многие управленцы НБА считают драфт-2024 самым слабым за последнее время

В НБА сомнения относительно силы и глубины предстоящего драфта.

Как сообщает обозреватель Джефф Гудман, многие управленцы лиги со стажем считают драфт-2024 самым слабым за последнее время.

В нет уверенности по поводу того, кто станет 1-м номером драфта.

Согласно недавнему прогнозу ESPN, в первой пятерке в этом году идут:

1. («Бурк»)

2. Алекс Сарр («Перт»)

3. Донован Клинган (Коннектикут)

4. Роб Диллингем (Кентукки)

5. Никола Топич («Црвена Звезда»).