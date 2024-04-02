Многие управленцы НБА считают драфт-2024 самым слабым за последнее время

Теги НБА драфт НБА Заккари Рисаше Баскетбол

В НБА сомнения относительно силы и глубины предстоящего драфта.

Как сообщает обозреватель Джефф Гудман, многие управленцы лиги со стажем считают драфт-2024 самым слабым за последнее время.

В НБА нет уверенности по поводу того, кто станет 1-м номером драфта.

Согласно недавнему прогнозу ESPN, в первой пятерке в этом году идут:

1. Заккари Рисаше («Бурк»)

2. Алекс Сарр («Перт»)

3. Донован Клинган (Коннектикут)

4. Роб Диллингем (Кентукки)

5. Никола Топич («Црвена Звезда»).

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12 комментариев
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Бронни надо в этом году выходить на драфт, идеальный момент для него, есть вероятность быть пикнутым, т.к. сам он тоже не фонтан)
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Пожалуй да. Если Бронни хочет поиграть в НБА, то лучшего Драфта, чем этот, для него не будет.
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Клинган не факт, что в лотерею попадет, куда ему топ 5?) Недооценивают драфт, как по мне. Суперзвезд может и не будет, но потенциально интересных игроков хватает.
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+2
Ничего. В следующем году будет кровавая драка.
+2
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Не особо удивлюсь, если на этом драфте стрельнут многие, а следующий во главе с Пастором Шлаггом засыпется по итогу. Жизнь этому нас учила многократно.))
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Михайловский на низком старте 🤣
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Это так считают те самые управленцы со стажем, которые регулярно драфтуют под лотерейными пиками всякий шлак?))
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Ответ Archer_Great
Бронни надо в этом году выходить на драфт, идеальный момент для него, есть вероятность быть пикнутым, т.к. сам он тоже не фонтан)
Да вряд-ли его пикнут. В 2025 его точно пикнут где-то в середине 2 раунда скорее всего. Но выходить лучше в этом году, тк можно будет просто подписать контракт с Лейкерс, как незадрафтованный и все.
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Ответ AlphaBeast
Да вряд-ли его пикнут. В 2025 его точно пикнут где-то в середине 2 раунда скорее всего. Но выходить лучше в этом году, тк можно будет просто подписать контракт с Лейкерс, как незадрафтованный и все.
2025 вроде сильнее обещают драфт, нет?
Хотя чего я, его так или иначе кто-то пикнет, хоть в этом году, хоть в следующем - чисто ради хайпа и медийности события
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Ответ Archer_Great
2025 вроде сильнее обещают драфт, нет? Хотя чего я, его так или иначе кто-то пикнет, хоть в этом году, хоть в следующем - чисто ради хайпа и медийности события
Бронни перенесен из мок драфта espn 2024 года в 2025 год, ему пророчат на нем 39 пик. Хоть драфт 25 и сильнее, но Бронни за год в универе спрогрессировать должен же. Если в этом году пикнут, то ради хайпа и попытки заполучить Леброна. А если в следующем году во втором раунде, то это плюс минус будет соответствовать уровню Бронни.
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Ответ AlphaBeast
Бронни перенесен из мок драфта espn 2024 года в 2025 год, ему пророчат на нем 39 пик. Хоть драфт 25 и сильнее, но Бронни за год в универе спрогрессировать должен же. Если в этом году пикнут, то ради хайпа и попытки заполучить Леброна. А если в следующем году во втором раунде, то это плюс минус будет соответствовать уровню Бронни.
Моки драфта, особенно за пределами лотереи - это вообще гадание на кофейной гуще, они еще 100500 раз поменяются и перетасуются. Так что на них стоит обращать внимание только ради интереса)
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