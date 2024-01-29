Джейлен Дюрэн набрал 22 очка и рекордный в карьере 21 подбор в матче с «Тандер»

Теги Детройт НБА Оклахома-Сити Монти Уильямс Андре Драммонд Джейлен Дюрен Баскетбол

Джейлен Дюрэн оформил дабл-дабл в победном матче с «Тандер».

Центровой «Детройта» набрал 22 очка (9 из 13 с игры) и рекордный в карьере 21 подбор, аутсайдеру чемпионата удалось прервать победную серию «Оклахомы» из пяти матчей – 120:104.

«Нашим ребятам не все равно. У нас сегодня были все основания для оправданий – мы играли второй день подряд, а соперником была лучшая команда Запада, но парни бились за победу», – отметил главный тренер «Пистонс» Монти Уильямс.

В активе 20-летнего Дюрэна 9 подборов в нападении, что также его личный рекорд. Баскетболист «Пистонс» оформил 20+20 впервые с 31 января 2020 года, когда подобное удалось Андре Драммонду.

«У меня также шесть результативных передач. Знал, что в какой-то момент у меня обязательно случится дабл-дабл 20+20. Игра сегодня давалась мне очень легко», – сказал Дюрэн.

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