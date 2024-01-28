Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Блуа» – «Лимож»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Элан Шалон», «Блуа» – «Лимож».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Лимож Дата проведения 28 января, 18.30, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Нанси – Сен-Кантен Дата проведения 28 января, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 18-1, – 15-5, Виллербан – 15-5, – 13-8, Париж – 12-7, Шоле – 11-10, Лимож – 10-10, Сен-Кантен – 10-10, – 10-11, Страсбур – 10-11, Нанси – 9-10, Ле-Ман – 9-12, Ле-Портель – 9-12, Элан Шалон – 8-12, Блуа – 7-13, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-13, Метрополитан – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.