Чемпионат Франции. «Монако» примет «Элан Шалон», «Блуа» – «Лимож»

Теги результаты Нанси чемпионат Франции Элан Шалон Лимож Монако Блуа Сен-Кантен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Элан Шалон», «Блуа» – «Лимож».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Элан Шалон
Дата проведения
28 января, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Блуа – Лимож
Дата проведения
28 января, 18.30, «Le Jeu de Paume»
Онлайн матча

Нанси – Сен-Кантен
Дата проведения
28 января, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 18-1, Бурк – 15-5, Виллербан – 15-5, Нантер – 13-8, Париж – 12-7, Шоле – 11-10, Лимож – 10-10, Сен-Кантен – 10-10, Дижон – 10-11, Страсбур – 10-11, Нанси – 9-10, Ле-Ман – 9-12, Ле-Портель – 9-12, Элан Шалон – 8-12, Блуа – 7-13, Роанн – 6-13, Гравлин-Дюнкерк – 6-13, Метрополитан – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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