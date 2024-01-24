«Даллас» проявляет интерес к Брюсу Брауну

Многие команды НБА заинтересованы в приобретении Брюса Брауна у «Торонто».

По словам инсайдера Майкла Скотто, « » входит в число команд, претендующих на 27-летнего форварда.

Также Брауном интересуются «Майами», «Нью-Йорк» и «Лейкерс». Ранее сообщалось, что « » хочет за Брауна драфт-пик 1-го раунда и «квалифицированного игрока».

Браун стал игроком «Рэпторс» в результате недавнего обмена с «Пэйсерс». Ожидается, что перестраивающая состав канадская команда проведет еще одну сделку с участием 27-летнего баскетболиста.