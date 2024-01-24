«Даллас» проявляет интерес к Брюсу Брауну

Теги возможные переходы Даллас Торонто НБА Брюс Браун Баскетбол

Многие команды НБА заинтересованы в приобретении Брюса Брауна у «Торонто».

По словам инсайдера Майкла Скотто, «Даллас» входит в число команд, претендующих на 27-летнего форварда.

Также Брауном интересуются «Майами», «Нью-Йорк» и «Лейкерс». Ранее сообщалось, что «Торонто» хочет за Брауна драфт-пик 1-го раунда и «квалифицированного игрока». 

Браун стал игроком «Рэпторс» в результате недавнего обмена с «Пэйсерс». Ожидается, что перестраивающая состав канадская команда проведет еще одну сделку с участием 27-летнего баскетболиста.

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