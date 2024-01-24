Гилберт Аренас о влиянии медиа раньше и сейчас: «Теперь у всех есть свое мнение. Да и я порой несу такой бред, что в половине случаев и сам не верю в свои слова»

Гилберт Аренас сравнил влияние СМИ в прошлом и в наши дни.

«Конечно, сейчас игрокам намного сложнее не реагировать на критику со стороны. У каждого появилось право высказаться. Раньше что было: TNT и локальное освещение матчей. И им тоже аккуратно приходилось работать, потому что одно лишнее слово – останутся без интервью до конца сезона. А на выездных матчах [пресса] просто рада увидеться с вами. Ничего особенного.

Сейчас у всех есть свое мнение. Да и я порой несу такой бред, что в половине случаев и сам не верю в свои слова. Ну сказал и сказал, что поделать уже. Сейчас все игроки под микроскопом.

Вас критикуют все 82 матча. Абсолютно после каждой игры будут идти разговоры. В мое время 6 раз за сезон попадали на национальное телевидение. Мне 6 раз надо нормально сыграть было. набрал 7 очков? Никто даже и не заметил бы. 7 очков сейчас – все, интернет уже решил его обменять. Кто-то обязательно начнет эту тему», – поделился Аренас в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.