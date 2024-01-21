Гилберт Аренас: «В Бронни двигатель от «Бугатти», но он старается не превышать скорость. Мы не знаем, какой он на самом деле»

Гилберт Аренас сравнил Бронни Джеймса с суперкаром в городской среде.

«Бронни... он как Дрю Холидэй, только более атлетичный. Если он найдет в себе внутреннего тигра – это другой вопрос. Мы не знаем, какой он на самом деле.

В Бронни двигатель от «Бугатти», но он старается не превышать скорость. Он не хочет штрафов. Вот как он использует свое тело», – заявил бывший игрок в своем подкасте.

В 11 матчах сезона-2023/24 NCAA Джеймс набирает в среднем 5,9 очка, 2,6 подбора и 2,2 передачи при 38,1% с игры.