Гилберт Аренас: «В Бронни двигатель от «Бугатти», но он старается не превышать скорость. Мы не знаем, какой он на самом деле»

Теги НБА Гилберт Аренас NCAA Бронни Джеймс Баскетбол

Гилберт Аренас сравнил Бронни Джеймса с суперкаром в городской среде.

«Бронни... он как Дрю Холидэй, только более атлетичный. Если он найдет в себе внутреннего тигра – это другой вопрос. Мы не знаем, какой он на самом деле.

В Бронни двигатель от «Бугатти», но он старается не превышать скорость. Он не хочет штрафов. Вот как он использует свое тело», – заявил бывший игрок НБА в своем подкасте.

В 11 матчах сезона-2023/24 NCAA Джеймс набирает в среднем 5,9 очка, 2,6 подбора и 2,2 передачи при 38,1% с игры.

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7 комментариев
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Кто смотрит матчи студентов? Бронни действительно потенциально крутой или обычная история про ребенка великого игрока?
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Ответ Лютик
Кто смотрит матчи студентов? Бронни действительно потенциально крутой или обычная история про ребенка великого игрока?
второе
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Имеется ли в истории НБА хоть один случай, что бы сын легендарного баскетболиста, тоже стал легендарным, ну или хотя бы близко к легендарному?
Думаю этот Брони просто продукт маркетинга от своего бати. Посмотрим, так ли он будет хорош в НБА, как о нем говорят сейчас.
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Мышцы, как канаты, а нервы, как корунды! (c) Когда по существу об игроке сказать особо нечего, приходится прибегать к разнообразным ловким аллегориям.))
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Будет бахать за Уникаху, разве это плохо?)
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Ответ Лютик
Кто смотрит матчи студентов? Бронни действительно потенциально крутой или обычная история про ребенка великого игрока?
И даже второе притянуто за уши.
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Ответ banderos
второе
Ну не, Бронни действительно чем-то напоминает Дрю, да и с мозгами так порядок , это не дети Пиппенов, Шаков, Юинга , Кемпа и тд, где кроме фамилии нет ничего
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