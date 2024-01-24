Гилберт Аренас: «Я набрал 60 очков против Кобе, а перед следующим матчем он сказал, что не осилю и «двадцатку». Это был вызов»

Гилберт Аренас рассказал о моменте, когда заслужил уважение Кобе Брайанта.

«Когда люди спрашивают: «Твоя лучшая игра – это те 60 очков?» Нет! Не для Кобе. Моя лучшая игра – когда я набрал 37. Причина проста. Перед матчем он сказал мне, что я не осилю и «двадцатку». Я воспринял это как вызов.

Во-первых, вы ни за что не удержите меня на 20 очках. Мне плевать, кто у вас стоит на задней линии. Это первое, потому что до тех 60 я уже набирал в среднем 32 очка против Кобе.

Команда уже знала, что если против меня Кобе, то это один на один. Даже не надо никакие владения выкрикивать. Свалите все отсюда на хрен. Потому что речь уже идет не о победе, а о том, выстою ли я, когда против меня встал настоящий убийца.

Итак, у него было 39 очков, у меня 37. Вот где он стал меня уважать. Те 60? «О, слишком много штрафных бросков». Кобе уважал 37 больше, чем 60», – поделился в подкасте форварда «Клипперс» Пола Джорджа.

«Агент 0» имел в виду свой второй матч против в регулярном чемпионате-2006/07. Первая встреча закончилась победой «Уизардс» над «Лейкерс» овертайме со счетом 147:141, Аренас тогда набрал 60 очков.

В ответной встрече Аренас отметился 37 очками, Брайант записал в свой актив 39 очков и принес «Лейкерс» победу (118:102).