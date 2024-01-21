«Я чуть не порвал ахиллово сухожилие». Остин Риверс назвал Леброна Джеймса самым недооцененным дриблером

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Остин Риверс Баскетбол

Остин Риверс назвал Леброна Джеймса самым недооцененным дриблером в НБА.

«Вы спросили меня, кто удивил меня своим дриблингом? Я назову Леброна Джеймса, который не производит впечатление игрока с крутым дриблингом.

Однажды я прессинговал его, когда он играл за «Кливленд». Я сказал себе: «Сейчас я заберу у него мяч». Пошел на перехват, а он использовал против меня финт, и моя нога подвернулась. Черт возьми, я чуть не порвал ахиллово сухожилие», – рассказал Риверс.

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11 комментариев
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Пошёл обократь козла а тот оказался крабом
+22
-2
+20
Ответ Epicman
Комментарий скрыт
это другой Остин
+17
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+17
чувак раскидывает резюме как может, но одновременно идёт стопами Перка. в итоге будет на разогреве у папы перед матчем)
+5
0
+5
Ну такое себе.
https://www.youtube.com/shorts/PQDe0MSFpx8
+5
0
+5
Ответ Epicman
Комментарий скрыт
Откуда и куда собираются обменивать Остина Риверса?
+3
0
+3
Ответ andrushapumba
Пошёл обократь козла а тот оказался крабом
Ахахаха неплохо ))
+2
-1
+1
Ответ penaltykicker
это другой Остин
Их не перестанут путать никогда
+1
0
+1
Ответ armageddon123456
Их не перестанут путать никогда
Поэтому спортс никогда и не подписывает, что Риверс - бывший игрок НБА, чтобы мы их постоянно путали)
+1
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Ответ Ивванов
Откуда и куда собираются обменивать Остина Риверса?
С ESPN на TNT, если только. И то если папка перейдет.
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