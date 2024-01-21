«Я чуть не порвал ахиллово сухожилие». Остин Риверс назвал Леброна Джеймса самым недооцененным дриблером
Остин Риверс назвал Леброна Джеймса самым недооцененным дриблером в НБА.
«Вы спросили меня, кто удивил меня своим дриблингом? Я назову Леброна Джеймса, который не производит впечатление игрока с крутым дриблингом.
Однажды я прессинговал его, когда он играл за «Кливленд». Я сказал себе: «Сейчас я заберу у него мяч». Пошел на перехват, а он использовал против меня финт, и моя нога подвернулась. Черт возьми, я чуть не порвал ахиллово сухожилие», – рассказал Риверс.
https://www.youtube.com/shorts/PQDe0MSFpx8