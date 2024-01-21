«Я чуть не порвал ахиллово сухожилие». Остин Риверс назвал Леброна Джеймса самым недооцененным дриблером

Остин Риверс назвал Леброна Джеймса самым недооцененным дриблером в НБА.

«Вы спросили меня, кто удивил меня своим дриблингом? Я назову , который не производит впечатление игрока с крутым дриблингом.

Однажды я прессинговал его, когда он играл за «Кливленд». Я сказал себе: «Сейчас я заберу у него мяч». Пошел на перехват, а он использовал против меня финт, и моя нога подвернулась. Черт возьми, я чуть не порвал ахиллово сухожилие», – рассказал .