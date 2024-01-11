Маркус Смарт выбыл на 6 недель с травмой пальца руки

Маркус Смарт получил тяжелую травму безымянного пальца правой руки.

Защитник « » выбыл из игры примерно на шесть недель.

получил травму во время третьей четверти победного матча с «Далласом» (120:103). Защитник реализовал трехочковый, после чего сразу обратился к врачу с вывихнутым пальцем на бросковой руке.

Ранее «Гризлис» потеряли звездного разыгрывающего Джа Морэнта, который выбыл до конца сезона с разрывом суставной губы плечевого сустава. Игроку предстоит операция.