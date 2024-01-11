Маркус Смарт выбыл на 6 недель с травмой пальца руки

Теги травмы Мемфис НБА Маркус Смарт Баскетбол

Маркус Смарт получил тяжелую травму безымянного пальца правой руки.

Защитник «Мемфиса» выбыл из игры примерно на шесть недель.

Смарт получил травму во время третьей четверти победного матча с «Далласом» (120:103). Защитник реализовал трехочковый, после чего сразу обратился к врачу с вывихнутым пальцем на бросковой руке.

Ранее «Гризлис» потеряли звездного разыгрывающего Джа Морэнта, который выбыл до конца сезона с разрывом суставной губы плечевого сустава. Игроку предстоит операция.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бостон как будто что-то чувствовал, когда раздавал всех своих игроков
0
0
0
Ну в целом в этом сезоне ему уже смысла играть нет! Скоро и Бейн травмируется вероятн
0
0
0
Они только хороший ход набрали. Смарт последние матчи хорошо выдавал. Не судьба, видимо.
0
0
0
Ответ Павел Вовченко
Бостон как будто что-то чувствовал, когда раздавал всех своих игроков
Ну Смарт он такой. То руку себе повредит, то прыгнет неудачно. Правда в этом сезоне он что-то чаще выбывает, вот только с травмой был. Но игрок он такой, не бережёт себя.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий