Премьер-лига. Женщины. «Надежда» играет в гостях с «Нефтяником», «Ника» примет «Спарту энд К»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.
«Надежда» играет в гостях с «Нефтяником», «Ника» примет «Спарту энд К».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Нефтяник – Надежда
5 января. 14.00
Ника – Спарта энд К
5 января. 18.00
Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 9-5, Енисей – 9-6, Ника – 7-6, Самара – 7-7, Спарта энд К – 4-10, Нефтяник – 3-11, Динамо Новосибирск – 3-12, Динамо Москва – 1-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.