Премьер-лига. Женщины. «Надежда» играет в гостях с «Нефтяником», «Ника» примет «Спарту энд К»

Теги результаты Спарта энд К жен Надежда жен чемпионат России жен Ника жен Нефтяник жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут два матча.

«Надежда» играет в гостях с «Нефтяником», «Ника» примет «Спарту энд К».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Нефтяник – Надежда

5 января. 14.00

Ника – Спарта энд К

5 января. 18.00

Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 9-5, Енисей – 9-6, Ника – 7-6, Самара – 7-7, Спарта энд К – 4-10, Нефтяник – 3-11, Динамо Новосибирск – 3-12,  Динамо Москва – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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