Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоится один матч.
«Самара» примет московское «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Самара – Динамо Москва
27 декабря. 15:00
Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 9-5, Енисей – 9-6, Ника – 7-6, Самара – 6-7, Спарта энд К – 4-10, Нефтяник – 3-11, Динамо Новосибирск – 3-12, Динамо Москва – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.