Премьер-лига. Женщины. «Самара» примет московское «Динамо»

Теги результаты Динамо Москва жен чемпионат России жен Самара жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоится один матч.

«Самара» примет московское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Самара – Динамо Москва

27 декабря. 15:00

Положение команд: Динамо Курск – 13-2, УГМК – 12-2, МБА – 11-3, Надежда – 9-5, Енисей – 9-6, Ника – 7-6, Самара – 6-7, Спарта энд К – 4-10, Нефтяник – 3-11, Динамо Новосибирск – 3-12,  Динамо Москва – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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