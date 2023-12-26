Премьер-лига. Женщины. МБА примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с «Нефтяником»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.

Столичная МБА примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» встретится с « » из Омска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Динамо Новосибирск

26 декабря. 11:30

МБА –

26 декабря. 16:00

энд К – Нефтяник

26 декабря. 18:00

Положение команд: Динамо Курск – 13-1, УГМК – 12-2, МБА – 10-3, Надежда – 9-5, Ника – 7-6, – 8-6, Самара – 6-7, Нефтяник – 3-10, – 3-11, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.