Премьер-лига. Женщины. МБА примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с «Нефтяником»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся три матча.
Столичная МБА примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» встретится с «Нефтяником» из Омска.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Енисей – Динамо Новосибирск
26 декабря. 11:30
МБА – Динамо Курск
26 декабря. 16:00
Спарта энд К – Нефтяник
26 декабря. 18:00
Положение команд: Динамо Курск – 13-1, УГМК – 12-2, МБА – 10-3, Надежда – 9-5, Ника – 7-6, Енисей – 8-6, Самара – 6-7, Нефтяник – 3-10, Динамо Новосибирск – 3-11, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.