Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоится один матч.

« » в Сыктывкаре встретится с УГМК из Екатеринбурга.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Ника – УГМК

25 декабря. 19:00

Положение команд: Динамо Курск – 13-1, УГМК – 11-2, МБА – 10-3, Надежда – 9-5, Ника – 7-5, Енисей – 8-6, Самара – 6-7, Нефтяник – 3-10, Динамо Новосибирск – 3-11, Спарта энд К – 3-10, Динамо Москва – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.