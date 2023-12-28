Джабари Смит получил растяжение связок голеностопа в игре с «Финиксом»

Теги Хьюстон Финикс НБА Джабари Смит Баскетбол

Джабари Смит получил травму в матче с «Санз».

Как сообщает обозреватель «Хьюстона» Джексон Гэтлин со ссылкой на пресс-службу организации, Джабари Смит получил растяжение связок голеностопа левой ноги. Он покинул паркет по ходу третьей четверти, отправился в подтрибунное помещение и больше не возвращался.

За 22 минуты на паркете Смит набрал 9 очков (2 из 5 с игры), сделал 3 подбора, 2 перехвата и потерю.

Дополнительная информация о характере повреждения появится после проведения еще одного обследования.

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