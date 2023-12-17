Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 47 очков и реализовал 12 трехочковых в победной игре с «Ютой»
Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй обновил личный рекорд результативности в игре с «Ютой» (125:104) – 47 очков.
Мюррэй за 3 четверти реализовал 12 трехочковых бросков и обновил рекорд организации (Бадди Хилд – 11 3-очковых 25 ноября 2019 года против «Бостона»).
Мюррэй также стал лишь седьмым баскетболистом в истории НБА с 12 и более попаданиями из-за дуги в матче (Клэй Томпсон, Дэмиан Лиллард, Зак Лавин, Стеф Карри, Доньелл Маршалл и Кобе Брайант).
К началу заключительной 12-минутки форвард реализовал 12 из 13 дальних бросков и сел на скамейку запасных. «Юта» сократила отставание, и Мюррэй снова вышел на площадку, но смазал две 3-очковые попытки.
4-й номер драфта-2022 завершил встречу с 47 очками, 8 подборами, 2 передачами и 2 перехватами при 16 из 23 с игры (12 из 15 из-за дуги) и 3 из 4 с линии штрафных.
«Кингз» (15-9) поднялись на 5-е место Запада, «Джаз» (9-17) идут 12-ми.