Киган Мюррэй набрал рекордные в карьере 47 очков и реализовал 12 трехочковых в победной игре с «Ютой»

Форвард « » обновил личный рекорд результативности в игре с «Ютой» (125:104) – 47 очков.

Мюррэй за 3 четверти реализовал 12 трехочковых бросков и обновил рекорд организации ( – 11 3-очковых 25 ноября 2019 года против «Бостона»).

Мюррэй также стал лишь седьмым баскетболистом в истории с 12 и более попаданиями из-за дуги в матче (Клэй Томпсон, Дэмиан Лиллард, Зак Лавин, Стеф Карри, Доньелл Маршалл и Кобе Брайант).

К началу заключительной 12-минутки форвард реализовал 12 из 13 дальних бросков и сел на скамейку запасных. «Юта» сократила отставание, и Мюррэй снова вышел на площадку, но смазал две 3-очковые попытки.

4-й номер драфта-2022 завершил встречу с 47 очками, 8 подборами, 2 передачами и 2 перехватами при 16 из 23 с игры (12 из 15 из-за дуги) и 3 из 4 с линии штрафных.

«Кингз» (15-9) поднялись на 5-е место Запада, «Джаз» (9-17) идут 12-ми.