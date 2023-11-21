«Мемфис» из-за травм на несколько недель потерял Люка Кеннарда и Ксавьера Тиллмана

Теги травмы Мемфис НБА Люк Кеннард Ксавьер Тиллман Баскетбол

«Мемфис» из-за травм на несколько недель потерял защитника Люка Кеннарда и форварда Ксавьера Тиллмана.

Кеннард пропустит как минимум две недели в связи с ушибом кости левого колена, у Тиллмана также проблемы с левым коленом.

14 ноября Кеннард отыграл всего шесть минут в проигранном матче с «Лейкерс» в Лос-Анджелесе, после чего пропустил две встречи. Состояние баскетболиста будет повторно оценено через две недели.

Тиллман, который набирает в среднем 9,3 очка и 6,7 подбора за игру, получил травму в том же матче с «Лейкерс». «Гризлис» будут оценивать его состояние на еженедельной основе.

«Мемфис» играет без дисквалифицированного Джа Морэнта. Маркус Смарт пропустит несколько недель, Стивен Адамс выбыл до конца сезона. Результат команды – 3-10.

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3 комментария

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JuVero
смело можно танковать. Официально теперь))
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copti_san
Там играть то ещё есть кому?)
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carmelo hot sause
Джарен Джексон Джуниор будет переименован из ДПОЙ в ДПОО - Да П***ец, Опять Один
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