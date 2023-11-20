Уокер Кесслер получил разрешение на контактный баскетбол

Во время предсезонного матча «Юты» против «Сакраменто» 25 октября получил растяжение коллатеральной связки в локте левой руки.

Кесслер продолжил играть, несмотря на дискомфорт. После проведения МРТ-обследования для ускорения процесса восстановления Кесслеру был рекомендован покой и бесконтактный баскетбол.

Сегодня, после повторного обследования, Кесслер получил разрешение на контактный баскетбол и будет вновь осмотрен на следующей неделе.

Показатели центрового в восьми матчах сезона составили 8,3 очка и 7,9 подбора при 54,9% реализации с игры (72% в прошлом году).