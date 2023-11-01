Евролига не планирует расширение перед сезоном-24/25

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал слухи о грядущем расширении состава участников турнира.

Мотеюнас подтвердил, что Лондон и остаются важными рынками для Евролиги. При этом он отметил, что лига не рассматривает возможность расширения в сезоне-24/25.

«На данном этапе мы не будем расширяться. Мы не рассматриваем этот вариант под следующий сезон. Очевидно, что и Париж – это ключевые рынки, мы всегда об этом говорили. Было бы просто прекрасно выйти на них, но, как нам кажется, время для этого еще не пришло.

Мы рады, что оба рынка представлены командами, которые участвуют в Еврокубке. Это первый шаг к выступлению в Евролиге», – считает Мотеюнас.

Мотеюнас опроверг информацию о том, что парижский клуб получит wild card на участие в Евролиге в 2024 году. Он уточнил, что победа в Еврокубке – единственный путь к попаданию в Евролигу.

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