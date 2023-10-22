MVP G-лиги-2022 Тревелин Куин продолжит карьеру на двустороннем контракте в «Орландо»

« » подписал бывшего MVP G-лиги Тревелина Куина (26 лет, 198 см).

Как информирует пресс-служба организации, новый контракт с атакующим защитником является двусторонним. В сентябре с ним было заключено негарантированное соглашение.

Куин в прошлом сезоне провел 24 матча в Лиге развития. Он набирал в среднем 22,6 очка, делал 6,5 подбора, 4,5 передачи и 2,1 перехвата в среднем за игру при реализации 48,2% бросков с игры и 26,5% из-за дуги (7,1 попытки).

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