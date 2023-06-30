Данило Галлинари готов начать новый сезон в «Уизардс». Стороны не обсуждали выкуп контракта

Форвард Данило Галлинари стал игроком « » в результате крупного обмена с участием трех клубов.

Как сообщает обозреватель Hoopshype Майкл Скотто, Галлинари готов начать новый сезон в «Уизардс».

Итальянец, который пропустил минувший сезон из-за травмы, хочет показать, что все еще способен быть эффективным игроком на уровне НБА.

Планы «Вашингтона» в отношении 34-летнего игрока неизвестны, но стороны не обсуждали выкуп контракта (последний год, 6,8 миллиона долларов).

У «Уизардс» на данный момент 16 гарантированных контрактов в платежной ведомости.

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