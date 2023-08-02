Данило Галлинари: «Не могу дождаться матчей против «Бостона»

Экс-игрок «Селтикс» признался, что матчи против бывшей команды будут носить для него принципиальный характер.

«Не могу дождаться матчей против « ».

Когда опубликуют календарь, я выделю красным маркером даты наших игр против «Селтикс», – заявил итальянец.

Данило пропустил минувший сезон из-за серьезной травмы колена, так и не сыграв за «Бостон».

В июне итальянец стал игроком « » в результате крупного обмена с участием трех клубов.

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