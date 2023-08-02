Данило Галлинари: «Не могу дождаться матчей против «Бостона»
Экс-игрок «Селтикс» Данило Галлинари признался, что матчи против бывшей команды будут носить для него принципиальный характер.
«Не могу дождаться матчей против «Бостона».
Когда опубликуют календарь, я выделю красным маркером даты наших игр против «Селтикс», – заявил итальянец.
Данило пропустил минувший сезон из-за серьезной травмы колена, так и не сыграв за «Бостон».
В июне итальянец стал игроком «Вашингтона» в результате крупного обмена с участием трех клубов.
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