Данило Галлинари: «Не могу дождаться матчей против «Бостона»

Теги Бостон НБА Вашингтон Данило Галлинари довление Баскетбол

Экс-игрок «Селтикс» Данило Галлинари признался, что матчи против бывшей команды будут носить для него принципиальный характер.

«Не могу дождаться матчей против «Бостона».

Когда опубликуют календарь, я выделю красным маркером даты наших игр против «Селтикс», – заявил итальянец.

Данило пропустил минувший сезон из-за серьезной травмы колена, так и не сыграв за «Бостон».

В июне итальянец стал игроком «Вашингтона» в результате крупного обмена с участием трех клубов.

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1 комментарий

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Roman Boroveev
На серьезных щах? Или ирония?
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