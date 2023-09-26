Форвард « » признана самым ценным игроком сезона женской НБА.

Стюарт получила награду во второй раз за карьеру. В 2018 году она стала MVP в составе «Сиэтла».

Стюарт получила 20 голосов за первое место, 23 голоса за второе и 17 голосов за третье место от комиссии, состоящей из 60 спортивных обозревателей и телеведущих. В общей сложности она заработала 446 баллов.

Форвард «Коннектикута» Алисса Томас заняла второе место с 439 баллами. Центровая «Лас-Вегаса» , самый ценный игрок WNBA 2020 и 2022 годов, заняла третье место с 433 баллами.

В своем седьмом сезоне женской НБА и первом в составе «Либерти» Стюарт набирала в среднем 23,0 очка, 9,3 подбора, 3,8 передачи, 1,6 блок-шота и 1,4 перехвата за 34,1 минуты в 40 играх.

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