Дмитрий Узинский: «Локо» рад выиграть трофей перед своими трибунами. Теперь в отличном настроении готовимся к Суперкубку»

Капитан «Локомотива-Кубань» поделился эмоциями от победы над «Самарой» в финале Kuban Cup (94:68).

– Какие ощущения от победы?

– Спасибо всем, кто пришел на финал, атмосфера получилась отличная. Мы рады выиграть трофей перед своими трибунами. Теперь в отличном настроении готовимся к Суперкубку.

– В 1/4 финала Суперкубка «Локомотиву-Кубань» предстоит играть с ЦСКА. Готовитесь ли к этому матчу как-то по-особенному?

– Это очень серьезный вызов. Но у нас еще остался нераскрытый потенциал, и мы будем стараться от матча к матчу играть еще лучше.

– После пяти подряд поражений на сборах в Турции на Kuban Cup команда очень сильно преобразилась. В чем причина?

– В Турции нашей целью было войти в оптимальную форму. Там мы играли строго по графику, чтобы никого не перегружать игроков, привести всех в одинаковые кондиции. А на Kuban Cup мы уже играли четко на результат.

– Насколько сложно сохранять концентрацию, когда ведешь «+40»?

– Это тоже очень хороший и полезный опыт. В игре такое случается нечасто, и надо быть готовыми. Сегодня мы справились, удержали солидный перевес, так что еще раз поздравляю всех, кто за нас болел.

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