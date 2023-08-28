Филипп Гафуров: «Как ЦСКА справится с уходом Шведа? Это сложный вопрос»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Филипп Гафуров Баскетбол

Форвард ЦСКА Филипп Гафуров поделился ожиданиями от нового сезона и порассуждал  том, как скажется на команде расставание с защитником Алексеем Шведом.

«Мы набираем форму потихоньку, сыгрываемся. Две игры (против «Пармы» – Sports.ru) мало, конечно. Будет еще достаточное количество предсезонных матчей в будущем.

Я понимаю, что сейчас тот возраст, когда надо доказывать самому себе, что могу играть. Просто нужно быть более спокойным и получить доверие тренера. А там уже все, думаю, будет хорошо.

Как ЦСКА справится с уходом Шведа? Это сложный вопрос. На него не будет ответа. Да и вообще так нельзя, наверное, говорить. Поживем - увидим. Сезон длинный. Будем стараться каждый матч выиграть. Надеемся, что все будет в порядке.

Станет ли ЦСКА чемпионом? Будем стараться все для этого делать», - сказал Гафуров.

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