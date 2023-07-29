Чак Хэйс войдет в руководство «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Чак Хэйс НБА Баскетбол

«Голден Стэйт» планирует нанять бывшего игрока НБА Чака Хэйса на должность в руководстве клуба, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

40-летний специалист родом из Области залива Сан-Франциско. Он родился в Сан-Леандро, Калифорния.

На счету Хэйса девять сезонов в НБА (2006-2015) за «Хьюстон», «Сакраменто» и «Торонто». Показатели центрового составили 3,7 очка, 5,0 подбора и 1,2 передачи в среднем за матч.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

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