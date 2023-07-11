«Руна» представила обновленный фирменный стиль

Клуб-новобранец Единой лиги ВТБ « » представила обновленный фирменный стиль.

Основное изменение заключается в цвете. При этом палитра все еще отталкивается от привычных для болельщиков пурпурного и зеленого цветов. Только теперь основным цветом клуба стал фиолетовый. Вспомогательным цветом станет новый оттенок зеленого – яркий акцидентный.

Вместе с цветом «Руна» изменила и шрифт, который в первую очередь будет заметен на игровой форме баскетболистов.

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Все изображения: сайт «Руны»

«Изменения помогут команде более четко выделиться на фоне других клубов Единой лиги ВТБ и приобрести собственный, неповторимый стиль, при этом не потеряв ту идентичность, с которой команда уже ассоциируется у болельщиков», – отмечается на сайте «Руны».

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