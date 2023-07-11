«Руна» представила обновленный фирменный стиль

Теги фото Единая лига ВТБ стиль Руна Баскетбол

Клуб-новобранец Единой лиги ВТБ «Руна» представила обновленный фирменный стиль.

Основное изменение заключается в цвете. При этом палитра все еще отталкивается от привычных для болельщиков пурпурного и зеленого цветов. Только теперь основным цветом клуба стал фиолетовый. Вспомогательным цветом станет новый оттенок зеленого – яркий акцидентный.

Вместе с цветом «Руна» изменила и шрифт, который в первую очередь будет заметен на игровой форме баскетболистов. 

Логотип

Сублоготипы

Все изображения: сайт «Руны»

«Изменения помогут команде более четко выделиться на фоне других клубов Единой лиги ВТБ и приобрести собственный, неповторимый стиль, при этом не потеряв ту идентичность, с которой команда уже ассоциируется у болельщиков», – отмечается на сайте «Руны».

Кто заработал больше всех за карьеру в НБА

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Расс
Руна Кингз)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Лобачев
Какие-то викинги из Амстердама теперь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий