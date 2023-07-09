Миленко Богичевич: «Хэммондс способен зарядить команду энергией на паркете»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Рэйшон Хэммондс Миленко Богичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич отметил универсальность новичка Рэйшона Хэммондса и способность зарядить команду энергией.

«Я рад подписанию Рэйшона. Он качественный игрок и отличный человек. Хэммондс определенно похож на того, кто способен зарядить команду энергией на паркете.

Он может занять обе позиции в передней линии – пятую и четвертую – а также может играть на обеих сторонах площадки, он полезен и в нападении, и в защите.

Отлично знаем, какой он позитивный, трудолюбивый и командный игрок. Поэтому рассчитываем, что в «Автодоре» Рэйшон продолжит придерживаться такого отношения к делу. Рад, что у нас есть шанс поработать с молодым игроком, который улучшит свои качества в нашей команде во время индивидуальной работы. Так что каждый из нас будет доволен нашим сотрудничеством», – сказал тренер.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий