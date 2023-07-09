Миленко Богичевич: «Хэммондс способен зарядить команду энергией на паркете»

Главный тренер « » Миленко Богичевич отметил универсальность новичка Рэйшона Хэммондса и способность зарядить команду энергией.

«Я рад подписанию Рэйшона. Он качественный игрок и отличный человек. Хэммондс определенно похож на того, кто способен зарядить команду энергией на паркете.

Он может занять обе позиции в передней линии – пятую и четвертую – а также может играть на обеих сторонах площадки, он полезен и в нападении, и в защите.

Отлично знаем, какой он позитивный, трудолюбивый и командный игрок. Поэтому рассчитываем, что в «Автодоре» Рэйшон продолжит придерживаться такого отношения к делу. Рад, что у нас есть шанс поработать с молодым игроком, который улучшит свои качества в нашей команде во время индивидуальной работы. Так что каждый из нас будет доволен нашим сотрудничеством», – сказал тренер.

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом