Женская НБА. «Чикаго» – «Лос-Анджелес», «Вашингтон» примет «Атланту»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Чикаго» встретится с «Лос-Анджелесом», «Вашингтон» примет «Атланту» .
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Чикаго – Лос-Анджелес
28 июня. 19:00
Вашингтон – Атланта
29 июня. 2:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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