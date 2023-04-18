Деррик Джонс воспользуется опцией продления контракта с «Чикаго»

Форвард «Чикаго» (26 лет, 196 см) заявил, что продлит контракт с клубом на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении.

Летом прошлого года Джонс подписал с «Буллс» двухлетний контракт на 6,56 млн долларов с возможностью досрочного расторжения после первого года. Если форвард воспользуется опцией, то получит гарантированную зарплату в размере 3,36 млн долларов в сезоне-2023/24.

В сезоне-2022/23 Джонс принял участие в 64 матчах, набирая в среднем 5,0 очка и 2,4 подбора.

Дуэль Макса Струса и Алекса Карузо – ну да, именно этого мы и ждали от решающей игры на вылет между «Майами» и «Чикаго»