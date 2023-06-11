Чемпионат Израиля. Финал. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» во 2-м матче

Теги результаты Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Баскетбол

В воскресенье, 11 июня, «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Израиля.

Чемпионат Израиля

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Второй матч

Хапоэль Тель-Авив – Маккаби Плейтика
Дата проведения
11 июня, 21.15, «Drive in Arena»
Онлайн матча

«Маккаби» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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