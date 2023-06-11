Чемпионат Израиля. Финал. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» во 2-м матче
В воскресенье, 11 июня, «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Маккаби Тель-Авив» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата Израиля.
Чемпионат Израиля
Плей-офф
Финал (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 11 июня, 21.15, «Drive in Arena»
«Маккаби» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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