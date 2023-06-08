Чемпионат Израиля. Финал. «Маккаби Тель-Авив» примет «Хапоэль Тель-Авив» в 1-м матче

Теги результаты Маккаби Плейтика чемпионат Израиля Хапоэль Тель-Авив Баскетбол

В четверг, 8 июня, состоится первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Израиля между тель-авивскими «Маккаби» и «Хапоэлем».

Чемпионат Израиля

Плей-офф

Финал (до двух побед)

Первый матч

Маккаби Плейтика – Хапоэль Тель-Авив
Дата проведения
8 июня, 21.15, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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