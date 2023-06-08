Чемпионат Израиля. Финал. «Маккаби Тель-Авив» примет «Хапоэль Тель-Авив» в 1-м матче
В четверг, 8 июня, состоится первый матч финальной серии плей-офф чемпионата Израиля между тель-авивскими «Маккаби» и «Хапоэлем».
Чемпионат Израиля
Плей-офф
Финал (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 8 июня, 21.15, «Менора-Мивтахим Арена»
Счет в серии – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
Комментарии