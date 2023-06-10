Максим Карванен будет выступать в Суперлиге в составе «Университет-Югра»

Теги переходы Университет-Югра суперлига Россия Максим Карванен Баскетбол

Форвард Максим Карванен (23 года, 204 см) продолжит карьеру в Суперлиге в команде «Университет-Югра».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват» источник.

Клуб и игрок заключат 1-летний контракт.

Завершившийся сезон Максим отыграл между Единой лигой и Суперлигой. После того, как «Нижний» отдал Карванена в аренду в Курск, в «Русичах» форвард стал лидером и в среднем набирал 12,8 очка и делал 4,3 подбора за игру.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

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