Фрэнк Вогель официально стал главным тренером «Финикса»

«Финикс» официально объявил о назначении на пост главного тренера.

По информации СМИ, стороны подписали контракт на 5 лет и 31 млн долларов.

В штаб Вогеля вошел бывший ассистент генерального менеджера «Юты» Дэвид Фицдэйл. Кевин Янг, который ассистировал бывшему главному тренеру «Санз» Монти Уильямсу, остался в команде и подписал новый контракт, который сделал его самым высокооплачиваемым ассистентом в лиге.

Бывший главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель, который привел свою команду к чемпионству в «пузыре» в Орландо, прошлым летом оставил свой пост по причине неудовлетворительных результатов. «Озерники» не вышли в плей-офф после регулярки-2021/22.

Вогель провел 11 сезонов в качестве главного тренера. В 820 матчах он добился 431 победы – 52,6%.

Монти Уильямс был уволен новым владельцем «Санз» Мэтом Ишбией после поражения во 2-м раунде плей-офф от «Денвера». Специалист заключил 6-летний контракт с «Детройтом» на сумму 76,5 млн долларов.

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