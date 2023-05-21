Тим Данкан будет регулярно посещать тренировки «Сперс» и обучать Виктора Вембаньяму
Ожидается, что член Зала славы Тим Данкан будет регулярно посещать тренировочную базу «Сан-Антонио» и заниматься обучением новичка Виктора Вембаньямы, сообщает инсайдер Марк Стейн.
«Сперс» планируют выбрать 19-летнего французского форварда под 1-м номером драфта-2023.
Данкан был последним 1-м пиком «Сперс» на драфте (1997). Центровой провел за команду 19 сезонов и привел ее к пяти чемпионским титулам, став 2-кратным MVP лиги и 3-кратным MVP финальной серии.
Данкан провел один сезон в тренерском штабе «Сперс» (2019/20).
«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме
А если вернуться в любой из прошлых 10 драфтов, то Вемба был бы везде первым: слишком крутой бросок, защита и движение с мячом для такого возраста и габаритов
И Попович будет прокачивать парня долго, нудно, фундаментально. Так что вопрос даже не в здоровье, а в башке парня, чтоб менталка выдержала давление. Данкану надо не только движениям обучать парня, а этике и стрессоустойчивости. Пускай Витя глаза пучит на судей и ржет на скамейке)
Кто железно лучший:
Леброн, Дэвис, на данный момент Банкеро, Эдвардс, Ховард, Яо(один из двух вместе с Амаре)
Кто в лидерах драфта или до травм точно показывал топ-уровень:
Роуз(МВП), Блэйк, Ирвинг, Уолл, туда же можно Уиггинса(хоть Эмбиид индивидуально сильнее, но у того гайка есть и важная роль в чемпионстве), КАТ(2 лучший игрок драфта).
Провалы 1 номеров или уровень намного ниже ожидаемого:
Симмонс, Эйтон, Зайон(слишком мало игр), Богут/Барньяни, Оден, хотя Богут в итоге был мега полезен. Фульц.
Каннингем пока ни рыба ни мясо, Мобли и Барнс уже выглядят предпочтительнее в более сильных командах.
Итого железный провал - это Симмонс, Барньяни, Оден и Фульц.
Несколько не оправдали ожиданий.
Лидеров драфта - 5 железных. Одни из - ещё 1 + 6. Итого 12 из 21.
Конечно от Вембы ждут тир-1, но Спёрс умеют очень хорошо развивать своих игроков с драфта, и под высокими пиками, и ниже.
По итогу мвп стали только Леброн и Роуз (который стал потому что третий раз Леброну западло было давать).