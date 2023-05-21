Тим Данкан будет регулярно посещать тренировки «Сперс» и обучать Виктора Вембаньяму

Теги Сан-Антонио Тим Данкан НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Ожидается, что член Зала славы Тим Данкан будет регулярно посещать тренировочную базу «Сан-Антонио» и заниматься обучением новичка Виктора Вембаньямы, сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Сперс» планируют выбрать 19-летнего французского форварда под 1-м номером драфта-2023.

Данкан был последним 1-м пиком «Сперс» на драфте (1997). Центровой провел за команду 19 сезонов и привел ее к пяти чемпионским титулам, став 2-кратным MVP лиги и 3-кратным MVP финальной серии.

Данкан провел один сезон в тренерском штабе «Сперс» (2019/20).

«На драфте он бы ушел выше Леброна... даже если бы сломал обе ноги». НБА уже помешалась на Вембаньяме

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24 комментария

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Nightyork97
Читы подъехали, дед собрался в последний крестовый поход на этом диком Западе
+86
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boller_73
Даже и не знаю какие начальные условия могут быть ещё лучше для новичка
+67
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+67
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DENBO
Ну вот и дождался этой новостью. Грегг подготовит и нового Данкана, и нового Поповича)
+53
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fhneh
Ответ Александр Спирин
Хуже чем Порзи. У Порзи был бросок, у Вити нет; у Порзи здоровье, у Вити нет; Порзи мог в защиту, Витя нет.
Ну не говори глупости) Порзи был кэтчэндшут ростом 220. Витя оллэраунд с ростом 220. Лучше дриблинг, проходы, бросок с отклонением, защита. У порзи на уровне Виктора только бросок с получения был
+23
0
+23
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Чубака из половины Шака
Лет через пять будет новая легенда, если здоровье позволит. Удачи!
+14
-1
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xamer 9
Ответ Аморалинни
Товарищи знатоки, насколько Витек лучше Порзи в момент драфта? Тот ведь тоже такой уникальный по габаритам, а по итогу ничего особенного не вышло
Не знаток, а просто зритель. Кристапс ещё до драфта для всех был котом в мешке: его выбрали лишь 4 не потому, что у него была хуже реклама, чем у Вембы, а потому что парень уже был травматичным, со слабой защитой. Таунс, Рассел выглядели явно перспективнее, их и выбрали первыми.

А если вернуться в любой из прошлых 10 драфтов, то Вемба был бы везде первым: слишком крутой бросок, защита и движение с мячом для такого возраста и габаритов
+7
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+7
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Сергей Пузанков
Ответ Чубака из половины Шака
Лет через пять будет новая легенда, если здоровье позволит. Удачи!
Если... За последние лет двадцать довольно редко игроки, выбранные под первым номером, становились лучшими на своём драфте. Даже оставляя за скобками хрестоматийные примеры вроде Одена или Беннета
+5
0
+5
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dev0
Они там всерьез за дело берутся
+4
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Batt Monner
Ответ Misson
Будет жутко интересно глянуть на Вембаньяму в новом сезоне. Помню, как "шпоры" лепили из Кавая монстра на двух сторонах площадки. В плей-офф 2014 года Попович буквально заставлял скромного и неуверенного тогда еще в себе Кавая брать игру на себя и бросать в решающих владениях.
От Кавая ничего не ждали. А тут НБА нафармила таких ожиданий, что кэжуал фанов сто пудов ждет разочарование, когда они увидят Витю вживую.
И Попович будет прокачивать парня долго, нудно, фундаментально. Так что вопрос даже не в здоровье, а в башке парня, чтоб менталка выдержала давление. Данкану надо не только движениям обучать парня, а этике и стрессоустойчивости. Пускай Витя глаза пучит на судей и ржет на скамейке)
+7
-3
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quznez
Ответ Аморалинни
Товарищи знатоки, насколько Витек лучше Порзи в момент драфта? Тот ведь тоже такой уникальный по габаритам, а по итогу ничего особенного не вышло
Витя всем лучше, Порз был сырым полуфабрикатом.
+4
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Сергей Пузанков
Если... За последние лет двадцать довольно редко игроки, выбранные под первым номером, становились лучшими на своём драфте. Даже оставляя за скобками хрестоматийные примеры вроде Одена или Беннета
Ну давай возьмём с 2002 как раз за 20 лет.
Кто железно лучший:
Леброн, Дэвис, на данный момент Банкеро, Эдвардс, Ховард, Яо(один из двух вместе с Амаре)
Кто в лидерах драфта или до травм точно показывал топ-уровень:
Роуз(МВП), Блэйк, Ирвинг, Уолл, туда же можно Уиггинса(хоть Эмбиид индивидуально сильнее, но у того гайка есть и важная роль в чемпионстве), КАТ(2 лучший игрок драфта).

Провалы 1 номеров или уровень намного ниже ожидаемого:
Симмонс, Эйтон, Зайон(слишком мало игр), Богут/Барньяни, Оден, хотя Богут в итоге был мега полезен. Фульц.

Каннингем пока ни рыба ни мясо, Мобли и Барнс уже выглядят предпочтительнее в более сильных командах.

Итого железный провал - это Симмонс, Барньяни, Оден и Фульц.
Несколько не оправдали ожиданий.
Лидеров драфта - 5 железных. Одни из - ещё 1 + 6. Итого 12 из 21.
Конечно от Вембы ждут тир-1, но Спёрс умеют очень хорошо развивать своих игроков с драфта, и под высокими пиками, и ниже.
+6
-2
+4
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noke
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ну давай возьмём с 2002 как раз за 20 лет. Кто железно лучший: Леброн, Дэвис, на данный момент Банкеро, Эдвардс, Ховард, Яо(один из двух вместе с Амаре) Кто в лидерах драфта или до травм точно показывал топ-уровень: Роуз(МВП), Блэйк, Ирвинг, Уолл, туда же можно Уиггинса(хоть Эмбиид индивидуально сильнее, но у того гайка есть и важная роль в чемпионстве), КАТ(2 лучший игрок драфта). Провалы 1 номеров или уровень намного ниже ожидаемого: Симмонс, Эйтон, Зайон(слишком мало игр), Богут/Барньяни, Оден, хотя Богут в итоге был мега полезен. Фульц. Каннингем пока ни рыба ни мясо, Мобли и Барнс уже выглядят предпочтительнее в более сильных командах. Итого железный провал - это Симмонс, Барньяни, Оден и Фульц. Несколько не оправдали ожиданий. Лидеров драфта - 5 железных. Одни из - ещё 1 + 6. Итого 12 из 21. Конечно от Вембы ждут тир-1, но Спёрс умеют очень хорошо развивать своих игроков с драфта, и под высокими пиками, и ниже.
Худшего 1-го номера забыли - Беннета.
+4
0
+4
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Misson
Будет жутко интересно глянуть на Вембаньяму в новом сезоне. Помню, как "шпоры" лепили из Кавая монстра на двух сторонах площадки. В плей-офф 2014 года Попович буквально заставлял скромного и неуверенного тогда еще в себе Кавая брать игру на себя и бросать в решающих владениях.
+3
0
+3
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Сергей Пузанков
Ну вот, интригу всю испортили.
+2
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NikolayOss
Ответ Казимир Стыцько
Чему?
У Тима была кличка "the Big Fundamental". Очевидно, что обучать будет этим самым Fundamental.
+1
0
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Аморалинни
Товарищи знатоки, насколько Витек лучше Порзи в момент драфта? Тот ведь тоже такой уникальный по габаритам, а по итогу ничего особенного не вышло
+4
-3
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ну давай возьмём с 2002 как раз за 20 лет. Кто железно лучший: Леброн, Дэвис, на данный момент Банкеро, Эдвардс, Ховард, Яо(один из двух вместе с Амаре) Кто в лидерах драфта или до травм точно показывал топ-уровень: Роуз(МВП), Блэйк, Ирвинг, Уолл, туда же можно Уиггинса(хоть Эмбиид индивидуально сильнее, но у того гайка есть и важная роль в чемпионстве), КАТ(2 лучший игрок драфта). Провалы 1 номеров или уровень намного ниже ожидаемого: Симмонс, Эйтон, Зайон(слишком мало игр), Богут/Барньяни, Оден, хотя Богут в итоге был мега полезен. Фульц. Каннингем пока ни рыба ни мясо, Мобли и Барнс уже выглядят предпочтительнее в более сильных командах. Итого железный провал - это Симмонс, Барньяни, Оден и Фульц. Несколько не оправдали ожиданий. Лидеров драфта - 5 железных. Одни из - ещё 1 + 6. Итого 12 из 21. Конечно от Вембы ждут тир-1, но Спёрс умеют очень хорошо развивать своих игроков с драфта, и под высокими пиками, и ниже.
Ага, ну единственное, что я бы пока новичков и второгодок не рассматривал, рано говорить, кто вырастет в суперзвезду. Плюс вы как-то обходите тему травм, а они есть, (тем более когда говорим про ребят 220 см), так что Роуз не стал в итоге топ-1 драфта по карьере, Яо тоже. Слишком короткий пик у обоих.
По итогу мвп стали только Леброн и Роуз (который стал потому что третий раз Леброну западло было давать).
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Яма
Как же сейчас не хватает статей от автора Же не манж па сис жур.
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йозе марино
Репетитор на полставки)
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Klna Jislime
В толковые руки автоматом попадает, мало кому так везет
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