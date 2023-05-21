Тим Данкан будет регулярно посещать тренировки «Сперс» и обучать Виктора Вембаньяму

Ожидается, что член Зала славы будет регулярно посещать тренировочную базу « » и заниматься обучением новичка , сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Сперс» планируют выбрать 19-летнего французского форварда под 1-м номером драфта-2023.

Данкан был последним 1-м пиком «Сперс» на драфте (1997). Центровой провел за команду 19 сезонов и привел ее к пяти чемпионским титулам, став 2-кратным MVP лиги и 3-кратным MVP финальной серии.

Данкан провел один сезон в тренерском штабе «Сперс» (2019/20).

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