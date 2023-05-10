Окаро Уайт о домашних матчах с УНИКСом: «Надо меньше нервничать и ошибаться»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Окаро Уайт Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Окаро Уайт назвал факторы, которые могут помочь команде в предстоящих матчах финала Лиги ВТБ с УНИКСом (1-1).

«Что сделать, чтобы стабильно побеждать дома? Меньше нервничать и ошибаться. Мы способны побеждать УНИКС – первый матч уже забрали, очень близки к победе были и во втором. Если мы проведем третью и четвертую игру собранно, то обязательно выиграем обе. Я уверен в этом.

Слова тренера после второго матча? Теперь серия, по сути, начинается с начала, со счета 0-0. И что нам надо как следует подготовиться к домашним матчам, чтобы выиграть оба ближайших перед своими болельщиками», – заявил Уайт.

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