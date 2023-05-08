Антон Квитковских: «УНИКС разберет ошибки и внесет коррективы. Мы должны быть к этому готовы»

Форвард «Локомотива-Кубань» поделился ожиданиями от второго матча финала Лиги ВТБ с , а также рассказал об атмосфере в команде.

– Как думаешь, сильно ли изменится игра казанцев завтра?

– Как и любая профессиональная команда, они сто процентов разберут игру, свои ошибки и сделают коррективы. Мы должны быть к этому готовы.

– Когда ты переходил в « » в начале сезона, ты ждал, что в его конце окажешься в финале?

– Чего-то такого всегда хочется. Ты в это веришь, ты идешь к этому, ты работаешь для этого. Если честно, я не предвидел такого хода событий уже в этом сезоне, но это очень приятно. Раз уж мы в финале, то сделаем все возможное, чтобы добиться чемпионства.

– Со стороны выглядит так, что вам всем в радость тренироваться: все постоянно улыбаются, шутят. Это искреннее веселье или вы для журналистов стараетесь?

– Искреннее, конечно, а как по-другому? Это наше любимое дело! Нам это в радость, мы друг друга понимаем, поддерживаем, так что все отлично.

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