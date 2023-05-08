Антон Квитковских: «УНИКС разберет ошибки и внесет коррективы. Мы должны быть к этому готовы»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Антон Квитковских Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских поделился ожиданиями от второго матча финала Лиги ВТБ с УНИКСом, а также рассказал об атмосфере в команде.

– Как думаешь, сильно ли изменится игра казанцев завтра?

– Как и любая профессиональная команда, они сто процентов разберут игру, свои ошибки и сделают коррективы. Мы должны быть к этому готовы.

– Когда ты переходил в «Локо» в начале сезона, ты ждал, что в его конце окажешься в финале?

– Чего-то такого всегда хочется. Ты в это веришь, ты идешь к этому, ты работаешь для этого. Если честно, я не предвидел такого хода событий уже в этом сезоне, но это очень приятно. Раз уж мы в финале, то сделаем все возможное, чтобы добиться чемпионства.

– Со стороны выглядит так, что вам всем в радость тренироваться: все постоянно улыбаются, шутят. Это искреннее веселье или вы для журналистов стараетесь?

– Искреннее, конечно, а как по-другому? Это наше любимое дело! Нам это в радость, мы друг друга понимаем, поддерживаем, так что все отлично.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий