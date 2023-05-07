Андрей Воронцевич: «Причиной неудачи в стартовом матче финала стала эйфория от победы над «Зенитом»

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич заявил, что причиной поражения от «Локомотива-Кубань» в 1-м матче финальной серии Лиги ВТБ (76:88, 0-1) стала эйфория от победы в полуфинале над « ».

«Возможно, причиной неудачи в стартовом матче стала наша эйфория от победы в полуфинале над действующим чемпионом . Сейчас нужно забыть об этом. Сделали выводы, провели работу над ошибками и постараемся реабилитироваться перед своими болельщиками.

Для этого необходимо сохранять концентрацию в защите и на подборах, ставить спину и биться за каждый мяч. Не жалеть себя и не давать соперникам легко дышать на площадке. Уверен, исправим недочеты и улучшим свою игру.

Чувствуем, что за нас болеет весь Татарстан! Сейчас все в наших руках, и постараемся воспользоваться своим шансом. Ключом к победе должны стать командные действия и командная защита», – сказал Воронцевич.

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