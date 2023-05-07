Андрей Воронцевич: «Причиной неудачи в стартовом матче финала стала эйфория от победы над «Зенитом»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич заявил, что причиной поражения от «Локомотива-Кубань» в 1-м матче финальной серии Лиги ВТБ (76:88, 0-1) стала эйфория от победы в полуфинале над «Зенитом».

«Возможно, причиной неудачи в стартовом матче стала наша эйфория от победы в полуфинале над действующим чемпионом Единой Лиги ВТБ. Сейчас нужно забыть об этом. Сделали выводы, провели работу над ошибками и постараемся реабилитироваться перед своими болельщиками.

Для этого необходимо сохранять концентрацию в защите и на подборах, ставить спину и биться за каждый мяч. Не жалеть себя и не давать соперникам легко дышать на площадке. Уверен, исправим недочеты и улучшим свою игру.

Чувствуем, что за нас болеет весь Татарстан! Сейчас все в наших руках, и постараемся воспользоваться своим шансом. Ключом к победе должны стать командные действия и командная защита», – сказал Воронцевич.

УНИКС прорвался в финал Единой лиги! Обыграл «Зенит» на последней секунде седьмого матча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий