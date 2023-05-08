Адриатическая лига. Плей-офф. «Црвена Звезда» обыграла «Задару» и прошла в следующий раунд

Теги результаты Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Задар Баскетбол

В понедельник, 8 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги «Црвена Звезда» обыграла «Задару» и прошла в следующий раунд.

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

Задар – Црвена Звезда MTS 63:74 (12:19, 21:16, 11:18, 19:21)
Дата проведения
8 мая, 18.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
Онлайн матча
Задар
Божич (17 + 7 подборов), Дэвис (11), Рамляк (6), Лакич (4), Жганец (0 + 8 подборов) – старт; Чампара (15), Дрежняк (7), Шантель (3), Сикирич (0), Кларица (0).
Црвена Звезда MTS
Кампаццо (12 + 5 потерь), Петрушев (11), Недович (7), Лазаревич (0), Мартин (0) – старт; Митрович (13), Вильдоса (9), Добрич (9), Маркович (7), Бентил (5), Лазич (1), Илич (0).

«Црвена Звезда» выиграла серию – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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