Адриатическая лига. Плей-офф. «Црвена Звезда» обыграла «Задару» и прошла в следующий раунд
В понедельник, 8 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Адриатической лиги «Црвена Звезда» обыграла «Задару» и прошла в следующий раунд.
Адриатическая лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 8 мая, 18.00, «Dvorana Krešimir Ćosić»
- Задар
- Божич (17 + 7 подборов), Дэвис (11), Рамляк (6), Лакич (4), Жганец (0 + 8 подборов) – старт; Чампара (15), Дрежняк (7), Шантель (3), Сикирич (0), Кларица (0).
«Црвена Звезда» выиграла серию – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме
«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился
Комментарии