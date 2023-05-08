Адриатическая лига. Плей-офф. «Црвена Звезда» обыграла «Задару» и прошла в следующий раунд

В понедельник, 8 мая, во втором матче серии 1/4 финала плей-офф лиги «Црвена Звезда» обыграла «Задару» и прошла в следующий раунд.

Адриатическая лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

«Црвена Звезда» выиграла серию – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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