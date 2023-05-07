«Монако» ограничил посещение фанатов «Маккаби» на решающий матч серии
Как сообщает Israel Hayom, руководство «Монако» разрешит посещение пятого решающего матча серии лишь 150 фанатам тель-авивского «Маккаби».
Учитывая небольшую вместимость арены (около 4 тысяч) и малую посещаемость со стороны местной публики, руководство «Монако» пошло на такое решение с учетом интересов команды.
Израильским болельщикам в прошлых матчах удалось создать домашнюю атмосферу на чужом стадионе.
Команды встретятся 10 мая, в среду.
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