«Монако» ограничил посещение фанатов «Маккаби» на решающий матч серии

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Монако Баскетбол

Как сообщает Israel Hayom, руководство «Монако» разрешит посещение пятого решающего матча серии лишь 150 фанатам тель-авивского «Маккаби».

Учитывая небольшую вместимость арены (около 4 тысяч) и малую посещаемость со стороны местной публики, руководство «Монако» пошло на такое решение с учетом интересов команды.

Израильским болельщикам в прошлых матчах удалось создать домашнюю атмосферу на чужом стадионе.

Команды встретятся 10 мая, в среду.

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5 комментариев

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Dan Agad
Ответ Russ Ivan
Молодцы! Жёлтые не нужны в Ф4...
Жёлтые как нибудь и без вас разберутся, кто нужен и кто не нужен в финале 4х.
+6
-3
+3
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dbraver
Подлые монегаски! А мы им денег хотели отсыпать...
+2
0
+2
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