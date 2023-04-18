Майк Браун о поддержке в Сакраменто: «Не припомню, чтобы когда-либо ранее бывал на столь шумных аренах»
Главный тренер «Кингз» Майк Браун отдал должное болельщикам в Сакраменто за активную поддержку команды.
«Сакраменто» вернулся в плей-офф спустя 16 лет и начал серию с «Голден Стэйт» с двух домашних побед.
«Не припомню, чтобы когда-либо ранее бывал на столь шумных аренах. Мой друг пришел на игру с мамой. Я стал переживать за ее барабанные перепонки, предложил защитные наушники», – рассказал Браун.
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