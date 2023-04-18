Майк Браун о поддержке в Сакраменто: «Не припомню, чтобы когда-либо ранее бывал на столь шумных аренах»

Теги Майк Браун Голден Стэйт Сакраменто НБА болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Кингз» Майк Браун отдал должное болельщикам в Сакраменто за активную поддержку команды.

«Сакраменто» вернулся в плей-офф спустя 16 лет и начал серию с «Голден Стэйт» с двух домашних побед.

«Не припомню, чтобы когда-либо ранее бывал на столь шумных аренах. Мой друг пришел на игру с мамой. Я стал переживать за ее барабанные перепонки, предложил защитные наушники», – рассказал Браун.

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8 комментариев

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andrushapumba
Маленькая деталь. Благодаря этой победе, Майк Браун вышел на второе место среди главных тренеров Кингс по победам в плей-офф, после переезда франшизы в Сакраменто
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+25
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Funeral-
в 2010 мама разрешила мне подключить безлимитный интернет. первый матч, который скачал был Сакраменто с Казинсом. с тех пор за них топлю. никогда не думал, что доживу увидеть кингз в плове...
+23
-3
+20
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Light Yagami
Да, это прям с 1-го же матча в глаза бросилось, особенно на фоне всего остального тухляка, что параллельно идёт сейчас.
+5
-2
+3
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scorp19
Прикиньте если они ещё титул возьмут. Вот так будет заход в ПО спустя два десятка лет
+2
0
+2
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ExplodingSun
Ответ scorp19
Прикиньте если они ещё титул возьмут. Вот так будет заход в ПО спустя два десятка лет
Cудьи им не дадут Лейкерс пройти)
+2
-2
0
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