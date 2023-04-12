Чемпионат Франции. «Дижон» против «Монако», «Ле-Ман» примет «Лимож»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции Дижон Лимож Монако Баскетбол

В среду, 12 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Дижон» сыграет с «Монако», «Ле-Ман» примет «Лимож».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Дижон – Монако
Дата проведения
12 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Ле-Ман – Лимож
Дата проведения
12 апреля, 21.00, «Antarès»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 23-5, Метрополитан – 19-9, Виллербан – 17-10,  Дижон – 17-10, Шоле – 16-11, Бурк – 16-11,  Ле-Ман – 14-13, Роанн – 14-14, Гравлин-Дюнкерк – 14-15, Лимож – 12-15, Париж – 13-15, Ле-Портель – 12-16, Нантер – 12-16, Страсбур – 11-15, Нанси – 10-17, По-Ортез – 9-18, Блуа – 10-18, Фос Прованс – 8-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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