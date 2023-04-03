Андрей Воронцевич: «Как Бенджамин Баттон, с годами я только моложе»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Виталий Фридзон Единая лига ВТБ Баскетбол

35-летний капитан УНИКСа Андрей Воронцевич заявил, что до сих пор жаждет играть в баскетбол.

«У меня желания играть до изжоги. Пока не загадываю, сколько еще сезонов проведу, даже не думаю об этом. Сколько господь отмерил, столько и поиграю. Помню, как в 21 год сказал, что если доиграю до 30 лет, то буду самым счастливым человеком. Мне летом будет 36 лет в этом году, а я до сих пор играю и имею очень сильное желание играть дальше.

Я, как Бенджамин Баттон, – с годами только моложе (улыбается). Ну а что? Виталька Фридзон до сих пор гоняет, а ему в этом году будет 38. Моне почти 40 лет, в прошлом сезоне стал чемпионом лиги. Так что пока о завершении карьеры и близко не размышляю», – приводит слова Воронцевича «ТИ-Спорт».

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

 Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий