Андрей Воронцевич: «Как Бенджамин Баттон, с годами я только моложе»

35-летний капитан УНИКСа Андрей Воронцевич заявил, что до сих пор жаждет играть в баскетбол.

«У меня желания играть до изжоги. Пока не загадываю, сколько еще сезонов проведу, даже не думаю об этом. Сколько господь отмерил, столько и поиграю. Помню, как в 21 год сказал, что если доиграю до 30 лет, то буду самым счастливым человеком. Мне летом будет 36 лет в этом году, а я до сих пор играю и имею очень сильное желание играть дальше.

Я, как Бенджамин Баттон, – с годами только моложе (улыбается). Ну а что? Виталька Фридзон до сих пор гоняет, а ему в этом году будет 38. Моне почти 40 лет, в прошлом сезоне стал чемпионом лиги. Так что пока о завершении карьеры и близко не размышляю», – приводит слова Воронцевича «ТИ-Спорт».

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