НБА введет второй порог налога на роскошь

В дополнение к основному содержанию нового коллективного соглашения инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о введении второго порога налога на роскошь, который будет строго ограничивать команды с самыми высокими расходами в лиге.

По словам Воджнаровски, командам, которые превысят второй порог, будет запрещено использовать при обменах денежную компенсацию и пики первого раунда драфтов, которые состоятся через семь лет, а также подписывать игроков, которые стали свободными агентами после выкупа контракта.

Второй порог налога на роскошь будет находиться на 17,5 миллионов долларов выше первого. У команд, которые его превысят, также не будет права на исключение среднего уровня.

По словам инсайдера Тима Бонтемпса, команде, превысившей второй порог, будет запрещено совершать обмен, если сумма зарплат приобретенных игроков превышает сумму зарплат игроков, которые переходят в другую команду.

Инсайдеры Бонтемпс и Бобби Маркс также отметили, что уровень налога на роскошь будет повышаться с той же скоростью, что и потолок зарплат.

Новое коллективное соглашение направлено расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена платежная ведомость.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

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