НБА введет второй порог налога на роскошь

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

В дополнение к основному содержанию нового коллективного соглашения инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о введении второго порога налога на роскошь, который будет строго ограничивать команды с самыми высокими расходами в лиге.

По словам Воджнаровски, командам, которые превысят второй порог, будет запрещено использовать при обменах денежную компенсацию и пики первого раунда драфтов, которые состоятся через семь лет, а также подписывать игроков, которые стали свободными агентами после выкупа контракта.

Второй порог налога на роскошь будет находиться на 17,5 миллионов долларов выше первого. У команд, которые его превысят, также не будет права на исключение среднего уровня.

По словам инсайдера Тима Бонтемпса, команде, превысившей второй порог, будет запрещено совершать обмен, если сумма зарплат приобретенных игроков превышает сумму зарплат игроков, которые переходят в другую команду.

Инсайдеры Бонтемпс и Бобби Маркс также отметили, что уровень налога на роскошь будет повышаться с той же скоростью, что и потолок зарплат.

Новое коллективное соглашение направлено расширение возможностей при обменах и активности на рынке свободных агентов для команд, у которых не перегружена платежная ведомость.

Вчера НБА и профсоюз игроков лиги достигли договоренности о новом 7-летнем коллективном соглашении. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/24.

Худшие контракты НБА-2023

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22 комментария

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Роман Князефф
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Не факт, но игры могли по-другому сложиться) Пола терпеть не могу, но жаль, что сломался
Тоже бесит, но мне его не жаль. ..
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Роман Князефф
Хью победил бы, но хорошо что сп3 сломался и воины поб
Не факт, но игры могли по-другому сложиться)
Пола терпеть не могу, но жаль, что сломался
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alexLA
Ответ Nightyork97
Забавно как у глоров ГСВ сгорает с того, что мост превратился в мешок. Майерса никто не заставлял выписывать такие контракты игрокам. Они сами к этому пришли.
Вот правильно. У них итак всегда слишком уж гладко складывалось по контрактом, вот сейчас бы хорошо чтоб и обратная ситуация случилась, чтоб их душили их же контракты, что они выписали.)
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Nightyork97
Ответ Artur Prokopchuk
Опять во всем ГСВ виноваты. Портленд трейдит игрока и не уведомляет о его травме другую сторону, но злодеи все-равно ГСВ... Это главное достижение Портленда за последние сезоны. Теперь можно спокойно и на рыбалку, отомстили за свип (без Дюранта) в финале конфы.
Пусть докажут это, а так это пустые слова. Он сначала сказал бред, потом переобулся и они решили обмен провести. Пусть докажут, нулевая ценность заявления. Я скажу, что Уиггинс наркоман, а где доказательства? Поэтому и не говорю
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Artur Prokopchuk
Ответ Nightyork97
Щемить мешок ГСВ по всем пунктам. Они еще обещали отобрать 2 пик за поломанного Пейтона 2. Кстати, а что случилось? Как успехи ребятки? Сильвер красавец, ни одному клубу не позволят покупать поход за гайками. Это нарушает спортивный принцип потолка зарплат. Для этого он и существует. Чтобы не было как в футболе, когда мешки тратят, а бедняки становятся их донорами.
Опять во всем ГСВ виноваты.
Портленд трейдит игрока и не уведомляет о его травме другую сторону, но злодеи все-равно ГСВ...
Это главное достижение Портленда за последние сезоны. Теперь можно спокойно и на рыбалку, отомстили за свип (без Дюранта) в финале конфы.
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Nightyork97
Ответ Lost
Ну так неповзле с каваем и джордем повезет с другими. Он же продолжил бы тратить сотни миллионов для него это копейки. А теперь нельзя будет
Кстати, да. Балмер 80 млрд + состояние, там даже за Хайлендом частные самолеты вылетают. Ему наплевать на деньги, он просто тратит как на рынке. И его можно понять. Это не ноющий Лейкоб в подкасте. Его штрафанула лига и он замолчал. Побоялся, что еще штрафанут. Сравнить Балмера и Лейкоба. Это даже смешно
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Роман Князефф
Ответ Samsonov_24_4_11_15
При всей моей любви к ГС, но Хьюстон в 2018 году очень наглядно показал, что бороться с ними можно было, и до сих пор точно неизвестно как бы всё сложилось, если бы Пол не пропустил шестую и Седьмую игру
Хью победил бы, но хорошо что сп3 сломался и воины поб
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Alex Kudermetov
Ответ Nightyork97
ЛАК можно простить на первый раз, Клипперс за 50 лет даже в финале НБА не сыграли. Мешок ГСВ просто покупает гайки. Балмер бы этим не занимался, они не могут никак Джорджа и Кавая подвести здоровыми к плей-офф. Приходится платить, чтобы скамейка была. Здесь же самый нищий владелец решил гайки купить и пожаловаться, что они ещё много платят.
Купить гайки)) опять вещества дают о себе знать видимо)) А то, что у ГСВ из 15 игроков практически все задрафтованные и выращенные ими же это, конечно, пофиг. Сравнивать их с Клипперс, у которых действительно владелец пытается купить гайки может только полный неадекват, кем ты и являешься, к слову
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Nightyork97
Щемить мешок ГСВ по всем пунктам. Они еще обещали отобрать 2 пик за поломанного Пейтона 2. Кстати, а что случилось? Как успехи ребятки? Сильвер красавец, ни одному клубу не позволят покупать поход за гайками. Это нарушает спортивный принцип потолка зарплат. Для этого он и существует. Чтобы не было как в футболе, когда мешки тратят, а бедняки становятся их донорами.
Прекрасно успехи, четыре чемпиноства за восемь лет) как у Портленда?
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Сергей Пузанков
Уж лучше было во времена Дюранта в ГСВ, когда 29 команд боролись за 2 место
При всей моей любви к ГС, но Хьюстон в 2018 году очень наглядно показал, что бороться с ними можно было, и до сих пор точно неизвестно как бы всё сложилось, если бы Пол не пропустил шестую и Седьмую игру
+1
-2
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Nightyork97
Забавно как у глоров ГСВ сгорает с того, что мост превратился в мешок. Майерса никто не заставлял выписывать такие контракты игрокам. Они сами к этому пришли.
+3
-6
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Nightyork97
Ответ Сергей Пузанков
Уж лучше было во времена Дюранта в ГСВ, когда 29 команд боролись за 2 место
Мне один написал, что после 73-9 они устали и подарили титул Кавз в финале с 3-1. Дюрант это не читы, просто офис хорошо сработал. ГСВ не мешок, просто лига их наказывает за титулы. Ну и т.д
+2
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Lost
Ответ Nightyork97
ЛАК можно простить на первый раз, Клипперс за 50 лет даже в финале НБА не сыграли. Мешок ГСВ просто покупает гайки. Балмер бы этим не занимался, они не могут никак Джорджа и Кавая подвести здоровыми к плей-офф. Приходится платить, чтобы скамейка была. Здесь же самый нищий владелец решил гайки купить и пожаловаться, что они ещё много платят.
Ну так неповзле с каваем и джордем повезет с другими. Он же продолжил бы тратить сотни миллионов для него это копейки. А теперь нельзя будет
+2
-3
-1
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Сергей Пузанков
Ответ NK23
Нынешний комиссионер лиги ее уничтожит. Эти правила это палки в колеса самой лиге, владельцы-толстосумы просто не хотят тратится на команду. Только представьте: 30 команд и половина из них ни за что не борется, просто существуют как актив. Не удивлен что нынешние игроки такие неженки и пассивы
Уж лучше было во времена Дюранта в ГСВ, когда 29 команд боролись за 2 место
+13
-1
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Nightyork97
Ответ Lost
Ой хорошо. Нужно радикально бороться с беспределом от владельцев ГСВ и ЛАК
ЛАК можно простить на первый раз, Клипперс за 50 лет даже в финале НБА не сыграли. Мешок ГСВ просто покупает гайки. Балмер бы этим не занимался, они не могут никак Джорджа и Кавая подвести здоровыми к плей-офф. Приходится платить, чтобы скамейка была. Здесь же самый нищий владелец решил гайки купить и пожаловаться, что они ещё много платят.
+4
-10
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Lost
Ой хорошо. Нужно радикально бороться с беспределом от владельцев ГСВ и ЛАК
+4
-6
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Nightyork97
Ответ RAMIK
ЛАК и ГСВ больше других пострадают верно? Расскажите кто знает пожалуйста
Верно, им максимально вставляют палки в колеса, чтобы они не могли обменять игроков в дедлайн(например)В общем команды без превышения потолка могут делать что угодно, а мешок ГСВ пока не будет иметь адекватную платёжку не сможет использовать пики 1 раунда при обмене. В итоге ценность обмена будет ничтожная и трубку Майерса никто не возьмет.
+4
-7
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Are you ready???
Скоро введут правило Икара, взял гайки и на 5 лет лишают ПО
+8
-4
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NK23
Нынешний комиссионер лиги ее уничтожит. Эти правила это палки в колеса самой лиге, владельцы-толстосумы просто не хотят тратится на команду.

Только представьте: 30 команд и половина из них ни за что не борется, просто существуют как актив.
Не удивлен что нынешние игроки такие неженки и пассивы
+2
-9
-7
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RAMIK
Ответ Nightyork97
Щемить мешок ГСВ по всем пунктам. Они еще обещали отобрать 2 пик за поломанного Пейтона 2. Кстати, а что случилось? Как успехи ребятки? Сильвер красавец, ни одному клубу не позволят покупать поход за гайками. Это нарушает спортивный принцип потолка зарплат. Для этого он и существует. Чтобы не было как в футболе, когда мешки тратят, а бедняки становятся их донорами.
ЛАК и ГСВ больше других пострадают верно? Расскажите кто знает пожалуйста
+1
-1
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Nightyork97
Щемить мешок ГСВ по всем пунктам. Они еще обещали отобрать 2 пик за поломанного Пейтона 2. Кстати, а что случилось? Как успехи ребятки? Сильвер красавец, ни одному клубу не позволят покупать поход за гайками. Это нарушает спортивный принцип потолка зарплат. Для этого он и существует. Чтобы не было как в футболе, когда мешки тратят, а бедняки становятся их донорами.
+5
-12
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Xell
в общем взяли за образец Рычаги Барселоны и стали вводить))
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