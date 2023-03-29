Пи Джей Вашингтон набрал рекордные в карьере 43 очка, «Шарлотт» взял верх над «Оклахомой»

Теги Шарлотт НБА видео Оклахома-Сити Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Форвард «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон обновил личный рекорд результативности в матче с «Оклахомой» (137:134).

За 37 минут Вашингтон набрал 43 очка при 16 из 24 с игры.

В активе Пи Джея также 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.

В четвертой четверти Вашингтон записал на свой счет 22 очка при 8 из 11 с игры.

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2 комментария

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Air Hornet
Ответ Mur89
Шарлотт под конец регулярки разогнался не на шутку, решили испортить настроение командам Запада, которые в зоне ПИ
Стоит отметить, что у команды в целом после обменов 11-10 результат. И она в топе по защите. До травмы Болла ещё лучше шла. Связываю это с увеличением игровой роли Марка Уильямса в первую очередь, парень решил главную проблему - бардак в трёхсекундной. Сегодня его не было и опять дыры всплыли, но перфоманс атакующий зарешал просто.
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Mur89
Шарлотт под конец регулярки разогнался не на шутку, решили испортить настроение командам Запада, которые в зоне ПИ
+2
0
+2
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