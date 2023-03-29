Форвард « » обновил личный рекорд результативности в матче с «Оклахомой» (137:134).

За 37 минут Вашингтон набрал 43 очка при 16 из 24 с игры.

В активе Пи Джея также 6 подборов, 5 передач и 1 перехват.

В четвертой четверти Вашингтон записал на свой счет 22 очка при 8 из 11 с игры.

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